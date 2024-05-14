Сумская область. ВСУ: Готовимся, дадим отпор, если россияне попытаются зайти
Силы обороны ответят при попытке наступательных действий россиян на Сумскую область. В то же время ситуация на севере напряженная, продолжаются обстрелы пограничья, сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник в интервью радио Свобода.
Он сообщил, что только за минувшие сутки защитники зафиксировали в Черниговской и Сумской областях 55 обстрелов.
По данным военного, россияне стягивали определенные части, увеличивали свое присутствие на границе – Украина отслеживает эти движения подразделений личного состава и техники захватчиков.
Мысник отметил, что граница в Сумской области составляет 560 километров – и защитники отслеживают, где происходит концентрация российских сил, где они совершают наибольшие обстрелы и пытаются прорвать украинскую оборону, применяя диверсионно-разведывательные группы.
"То есть мы готовимся к любому развитию. И если попытка будет проникновения на территорию Украины, наступательных действий – мы будем давать ответ", – подытожил спикер.
- 13 мая 2024 года в Сумской области было принято решение о заблаговременной добровольной эвакуации из приграничных городов Белополья и Ворожба.
- В тот же вечер президент Зеленский сообщил, что фиксируется активность захватчиков в Сумской и Черниговской областях – диверсионные группы и обстрелы, Украина отвечает им огнем.
- Глава военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты "с самого начала" планировали в Сумской области наступление, подобное тому, которое они сейчас реализуют в Харьковской области.
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