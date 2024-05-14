Сумская область. ВСУ: Готовимся, дадим отпор, если россияне попытаются зайти

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ответят при попытке наступательных действий россиян на Сумскую область. В то же время ситуация на севере напряженная, продолжаются обстрелы пограничья, сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник в интервью радио Свобода.

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Он сообщил, что только за минувшие сутки защитники зафиксировали в Черниговской и Сумской областях 55 обстрелов.

По данным военного, россияне стягивали определенные части, увеличивали свое присутствие на границе – Украина отслеживает эти движения подразделений личного состава и техники захватчиков.

Мысник отметил, что граница в Сумской области составляет 560 километров – и защитники отслеживают, где происходит концентрация российских сил, где они совершают наибольшие обстрелы и пытаются прорвать украинскую оборону, применяя диверсионно-разведывательные группы.

"То есть мы готовимся к любому развитию. И если попытка будет проникновения на территорию Украины, наступательных действий – мы будем давать ответ", – подытожил спикер.