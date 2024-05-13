СНБО: Угрозы для самого Харькова нет, но в атаке участвует более 30 000 оккупантов
Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвует "более 30 000". Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в интервью AFP.
"В настоящее время российские действия в пограничной зоне продолжаются. Можно сказать, что угрозы штурма города Харькова мы не видим. Но россиян много, достаточно много. Около 50 000 были на границе", – сказал он,
Литвиненко заявил, что в нынешней атаке участвует "более 30 000" оккупантов.
Чиновник отметил, что любое новое российское нападение на Харьков приведет к опустошению, перемещению более миллиона человек и нанесет "огромный вред" экономике Украины.
По его мнению, нынешнее наступление России, вероятно, направлено на создание "буферной зоны" вдоль границы, чтобы ограничить усилившиеся в последние месяцы украинские удары по России.
Секретарь СНБО отметил, что Украина наносила удары внутри российской территории, однако акцентировал, что это происходило исключительно по военным и нефтегазовым объектам, которые использовались захватчиками для вторжения.
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По данным чиновника, Россия потеряла около 15% российских нефтеперерабатывающих мощностей: "Очень важно, что Украина поражает по законным целям".
Россия начала наступление в Харьковскую область, когда Украине не хватает вооружения, хотя она начала получать помощь от США, пояснил Литвиненко.
"Они [россияне] пользуются имеющимися преимуществами, преимуществами в резервах, преимуществами в вооружении, и пытаются заставить нашу армию отступить", – сказал он.
Чиновник признал, что если бы помощь США поступила раньше, то "это было бы лучше". Однако то, что поддержка уже поступает, является огромным преимуществом, отметил он.
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- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 12 мая из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.
- 13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. К вечеру Генштаб сообщил , что захватчики имели частичный успех вблизи села Лукьянцы, однако защитники остановили наступление. Впоследствии Генштаб написал, что ВСУ ведут зачистку на севере Волчанска, также началось столкновение в районе Старицы.
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