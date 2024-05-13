СНБО: Угрозы для самого Харькова нет, но в атаке участвует более 30 000 оккупантов

Нынешнее наступление РФ может быть направлено на создание "буферной зоны" вдоль границы, считает Литвиненко

Александр Литвиненко (Фото: пресс-служба СНБО)

Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвует "более 30 000". Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в интервью AFP.

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"В настоящее время российские действия в пограничной зоне продолжаются. Можно сказать, что угрозы штурма города Харькова мы не видим. Но россиян много, достаточно много. Около 50 000 были на границе", – сказал он,

Литвиненко заявил, что в нынешней атаке участвует "более 30 000" оккупантов.

Чиновник отметил, что любое новое российское нападение на Харьков приведет к опустошению, перемещению более миллиона человек и нанесет "огромный вред" экономике Украины.

По его мнению, нынешнее наступление России, вероятно, направлено на создание "буферной зоны" вдоль границы, чтобы ограничить усилившиеся в последние месяцы украинские удары по России.

Секретарь СНБО отметил, что Украина наносила удары внутри российской территории, однако акцентировал, что это происходило исключительно по военным и нефтегазовым объектам, которые использовались захватчиками для вторжения.

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По данным чиновника, Россия потеряла около 15% российских нефтеперерабатывающих мощностей: "Очень важно, что Украина поражает по законным целям".

Россия начала наступление в Харьковскую область, когда Украине не хватает вооружения, хотя она начала получать помощь от США, пояснил Литвиненко.

"Они [россияне] пользуются имеющимися преимуществами, преимуществами в резервах, преимуществами в вооружении, и пытаются заставить нашу армию отступить", – сказал он.

Чиновник признал, что если бы помощь США поступила раньше, то "это было бы лучше". Однако то, что поддержка уже поступает, является огромным преимуществом, отметил он.

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В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

12 мая из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.

13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. К вечеру Генштаб сообщил , что захватчики имели частичный успех вблизи села Лукьянцы, однако защитники остановили наступление. Впоследствии Генштаб написал, что ВСУ ведут зачистку на севере Волчанска, также началось столкновение в районе Старицы.

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