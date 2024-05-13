Украинские защитники из трех бригад разбили колонну техники и пехоту российских захватчиков, пытавшихся совершить прорыв в Харьковской области. Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Боевую работу проделали подразделения 3 ОШБр и смежных 66-й отдельной мехбригады и 77-й бригады Десантно-штурмовых войск.

Защитники благодаря дронам и артиллерии уничтожили "танки-черепахи" (обшитые дополнительной защитой) и бронемашины пехоты БМП-2 оккупантов, поясняют в сообщении.

"Три единицы техники – уничтожены безвозвратно и еще четыре – поражены. Противник разбегался по посадкам, но часть личного состава нашли и зачистили – минус до взвода российской пехоты, не считая экипажей", – отмечает 3 ОШБр.

По данным бригады, все штурмовое подразделение захватчиков было разбито, а цели россиян по прорыву на участке фронта — не достигнуты.

Смотрите также: Волчанск. РДК показал отработку по оккупантам в окрестностях – видео