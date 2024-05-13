В Харьковской области разгромлена пытавшаяся прорваться колонна россиян – видео
Украинские защитники из трех бригад разбили колонну техники и пехоту российских захватчиков, пытавшихся совершить прорыв в Харьковской области. Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада.
Боевую работу проделали подразделения 3 ОШБр и смежных 66-й отдельной мехбригады и 77-й бригады Десантно-штурмовых войск.
Защитники благодаря дронам и артиллерии уничтожили "танки-черепахи" (обшитые дополнительной защитой) и бронемашины пехоты БМП-2 оккупантов, поясняют в сообщении.
"Три единицы техники – уничтожены безвозвратно и еще четыре – поражены. Противник разбегался по посадкам, но часть личного состава нашли и зачистили – минус до взвода российской пехоты, не считая экипажей", – отмечает 3 ОШБр.
По данным бригады, все штурмовое подразделение захватчиков было разбито, а цели россиян по прорыву на участке фронта — не достигнуты.
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- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 12 мая из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.
- 13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Ситуация трудная, но украинские военные отражают все атаки врага.