На Харківщині розгромлено колону росіян, яка намагалася прорватися – відео
Українські захисники з трьох бригад розбили колону техніки й піхоту російських загарбників, які намагалися здійснити прорив у Харківській області. Про це повідомила Третя окрема штурмова бригада.
Бойову роботу виконали підрозділи 3 ОШБр ы суміжних 66-ї окремої мехбригади та 77-ї бригади Десантно-штурмових військ.
Захисники завдяки дронам та артилерії знищили "танки-черепахи" (обшиті додатковим захистом) ы бронемашини піхоти БМП-2 окупантів, пояснюють у повідомленні.
"Три одиниці техніки — знищено безповоротно та ще чотири — уражено. Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли й зачистили — мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів", – зазначає 3 ОШБр.
За даними бригади, весь штурмовий підрозділ загарбників було розбито, а цілей росіян з прориву на ділянці фронту — не досягнуто.
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