Волчанская ГВА: Фортификации были и есть, но из-за обстрелов их строить очень тяжело

Тамаз Гамбарашвили заявил, что от Волчанска до границы с Россией 4 км, и было очень тяжело строить фортификационные сооружения

Последствия обстрела Волчанска (Фото: Олег Синегубов)

Фортификационные сооружения в Волчанске Харьковской области построили, однако из-за постоянных вражеских обстрелов возводить их "было непросто". Об этом в эфире Свобода Утро заявил глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.

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"Фортификационные сооружения были построены. И сейчас строятся, укрепляются. Но ведь ситуация была и есть крайне тяжелая. Потому что сам город расположен очень близок к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно", – заверил он.

Отвечая на вопрос, проводились ли какие-нибудь работы до полномасштабного вторжения России, Гамбарашвили сказал, что "все было построено, но, возможно, не так плотно".

Он еще раз подчеркнул, что от Волчанска до границы с Россией 4 км, и было очень тяжело строить фортификационные сооружения.

"Но еще раз подчеркиваю: благодарю всех строителей и военных, которые базировались на этих объектах. И приложили максимум усилий, чтобы сделать фортификационные сооружения", – резюмировал он.

Вчера, 12 мая, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение трех суток из Волчанска эвакуировали 1600 человек, всего – 5500 из области.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

Главком ВСУ отметил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная.

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