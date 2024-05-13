Волчанская ГВА: Фортификации были и есть, но из-за обстрелов их строить очень тяжело
Фортификационные сооружения в Волчанске Харьковской области построили, однако из-за постоянных вражеских обстрелов возводить их "было непросто". Об этом в эфире Свобода Утро заявил глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.
"Фортификационные сооружения были построены. И сейчас строятся, укрепляются. Но ведь ситуация была и есть крайне тяжелая. Потому что сам город расположен очень близок к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно", – заверил он.
Отвечая на вопрос, проводились ли какие-нибудь работы до полномасштабного вторжения России, Гамбарашвили сказал, что "все было построено, но, возможно, не так плотно".
Он еще раз подчеркнул, что от Волчанска до границы с Россией 4 км, и было очень тяжело строить фортификационные сооружения.
"Но еще раз подчеркиваю: благодарю всех строителей и военных, которые базировались на этих объектах. И приложили максимум усилий, чтобы сделать фортификационные сооружения", – резюмировал он.
Вчера, 12 мая, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение трех суток из Волчанска эвакуировали 1600 человек, всего – 5500 из области.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.
- Главком ВСУ отметил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная.
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