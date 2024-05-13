ВСУ: На Волчанск наступает до пяти российских батальонов, у врага – тактический успех

В течение 12 мая на Харьковских направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 — еще продолжаются

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска привлекли до пяти батальонов для наступления на Волчанск в Харьковской области, сообщили в Генеральном штабе. По данным военных, в течение суток враг потерял в этом направлении более 100 человек.

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В Генштабе отметили, что в направлении Волчанска Россия имеет тактический успех, ведутся бои за город.

Также ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково и Муром – Бугроватка. Оккупационная армия проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.

В течение 12 мая на этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 — еще продолжаются.

Силы обороны ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение вражеским войскам, обширно используют беспилотные системы для ведения разведки и нанесения точечных ударов.

Карта: DeepState

Вчера, 12 мая, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение трех суток из Волчанска эвакуировали 1600 человек, в общей сложности – 5500 из области.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

Главком ВСУ отметил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная.

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