ВСУ: На Волчанск наступает до пяти российских батальонов, у врага – тактический успех
Российские оккупационные войска привлекли до пяти батальонов для наступления на Волчанск в Харьковской области, сообщили в Генеральном штабе. По данным военных, в течение суток враг потерял в этом направлении более 100 человек.
В Генштабе отметили, что в направлении Волчанска Россия имеет тактический успех, ведутся бои за город.
Также ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково и Муром – Бугроватка. Оккупационная армия проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.
В течение 12 мая на этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 — еще продолжаются.
Силы обороны ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение вражеским войскам, обширно используют беспилотные системы для ведения разведки и нанесения точечных ударов.
Вчера, 12 мая, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение трех суток из Волчанска эвакуировали 1600 человек, в общей сложности – 5500 из области.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.
- Главком ВСУ отметил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная.
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