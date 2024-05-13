ЗСУ: На Вовчанськ наступає до п'яти російських батальйонів, у ворога – тактичний успіх

Протягом 12 травня на Харківських напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 — ще тривають

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська залучили до п'яти батальйонів для наступу на Вовчанськ у Харківській області, повідомили у Генеральному штабі. За даними військових, протягом доби ворог втратив на цьому напрямку понад 100 осіб.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У Генштабі наголосили, що у напрямку Вовчанська Росія має тактичний успіх, ведуться бої за місто.

Також ведуться бойові дії на напрямках Пильна — Лук’янці, Пильна — Глибоке, Пильна — Олійникове та Муром — Бугруватка. Окупаційна армія проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча — Глибоке, Олійникове — Глибоке, Олійникове — Лук’янці, Муром — Стариця, Плетенівка — Тихе.

Протягом 12 травня на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 — ще тривають.

Сили оборони ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження ворожим військам, широко застосовують безпілотні системи для ведення розвідки та завдання точкових ударів.

Карта: DeepState

Вчора, 12 травня, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом трьох діб з Вовчанська евакуювали 1600 людей, загалом – 5500 з області.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

Головком ЗСУ зазначив, що на Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна.

Читайте також: Укріплення на Харківщині. У березні ДПСУ пояснювала, чому їх не будують на самому кордоні