ЗСУ: На Вовчанськ наступає до п'яти російських батальйонів, у ворога – тактичний успіх
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська залучили до п'яти батальйонів для наступу на Вовчанськ у Харківській області, повідомили у Генеральному штабі. За даними військових, протягом доби ворог втратив на цьому напрямку понад 100 осіб.

У Генштабі наголосили, що у напрямку Вовчанська Росія має тактичний успіх, ведуться бої за місто.

Також ведуться бойові дії на напрямках Пильна — Лук’янці, Пильна — Глибоке, Пильна — Олійникове та Муром — Бугруватка. Окупаційна армія проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча — Глибоке, Олійникове — Глибоке, Олійникове — Лук’янці, Муром — Стариця, Плетенівка — Тихе.

Протягом 12 травня на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 — ще тривають.

Сили оборони ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження ворожим військам, широко застосовують безпілотні системи для ведення розвідки та завдання точкових ударів.

Карта: DeepState
Карта: DeepState

Вчора, 12 травня, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом трьох діб з Вовчанська евакуювали 1600 людей, загалом – 5500 з області.

  • У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
  • Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.
  • Головком ЗСУ зазначив, що на Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна.

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