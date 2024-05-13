Волчанск. РДК показал отработку по оккупантам в окрестностях – видео
Оппозиционный господствующему режиму РФ Русский добровольческий корпус показал свою боевую работу с окрестностей Волчанска: техника формирования бьет по захватчикам, которые хотят закрепиться. Соответствующие видео опубликовало само подразделение, которое воюет на стороне Украины.
Боевую работу выполняют бойцы на бронетранспортере БТР-82А бронегруппы РДК – ведется огонь по оккупантам, пытающимся закрепиться на мясокомбинате на одной из окрестных улиц Волчанска, объясняют в соединении.
Судя по имеющимся фото, рядом с мясокомбинатом действительно находится частный сектор – на видео как раз показано передвижение БТР по нему, там же он ведет огонь.
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Неизвестно, когда именно сняты эти кадры.
Еще одно видео от РДК:
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- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.
- Главком ВСУ отметил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная.
- 12 мая из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.
- 13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Ситуация трудная, но украинские военные отражают все атаки врага.