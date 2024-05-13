Оппозиционный господствующему режиму РФ Русский добровольческий корпус показал свою боевую работу с окрестностей Волчанска: техника формирования бьет по захватчикам, которые хотят закрепиться. Соответствующие видео опубликовало само подразделение, которое воюет на стороне Украины.

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Боевую работу выполняют бойцы на бронетранспортере БТР-82А бронегруппы РДК – ведется огонь по оккупантам, пытающимся закрепиться на мясокомбинате на одной из окрестных улиц Волчанска, объясняют в соединении.

Судя по имеющимся фото, рядом с мясокомбинатом действительно находится частный сектор – на видео как раз показано передвижение БТР по нему, там же он ведет огонь.

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Неизвестно, когда именно сняты эти кадры.

Еще одно видео от РДК:

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