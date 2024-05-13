Россияне взяли в плен гражданских в Волчанске. Некоторым удалось сбежать - видео

В Волчанской общине Харьковской области во время наступательных действий российские военнослужащие взяли в плен местных жителей и продолжают удерживать часть из них в подвале. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, местные жители были помещены в подвал 11 мая. Некоторым из них 13 мая удалось сбежать и добраться до волонтеров.

Как отметили правоохранители, потерпевшие рассказали, что во время пребывания в плену российских солдат они слышали их разговоры о том, что мирное население нужно расстрелять.

Также людей принуждали оказывать оккупантам медицинскую помощь, проинформировали в Харьковской областной прокуратуре.