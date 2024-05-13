Россияне взяли в плен гражданских в Волчанске. Некоторым удалось сбежать - видео
В Волчанской общине Харьковской области во время наступательных действий российские военнослужащие взяли в плен местных жителей и продолжают удерживать часть из них в подвале. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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По данным следствия, местные жители были помещены в подвал 11 мая. Некоторым из них 13 мая удалось сбежать и добраться до волонтеров.
Как отметили правоохранители, потерпевшие рассказали, что во время пребывания в плену российских солдат они слышали их разговоры о том, что мирное население нужно расстрелять.
Также людей принуждали оказывать оккупантам медицинскую помощь, проинформировали в Харьковской областной прокуратуре.
Сейчас гражданские, которым удалось сбежать от российских военнослужащих, находятся в безопасности.
Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- В ночь на 10 мая российская армия начала новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Из города и окрестных населенных пунктов эвакуируют население из-за российских обстрелов.
- Силы обороны проводят контрударные действия в Харьковской области и развертывают резервы для направлений, где россияне смогли пробиться.
- 12 мая главком ВСУ Сырский заявил , что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, отметив, что ситуация там сложная.
- 13 мая в Генштабе сообщили , что войска РФ привлекли к пяти батальонам для наступления на Волчанск.
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