Росіяни взяли у полон цивільних у Вовчанську. Деяким вдалося втекти – відео

У Вовчанській громаді на Харківщині під час наступальних дій російські військовослужбовці взяли у полон місцевих жителів і утримують частину з них у підвалі. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, місцевих жителів помістили до підвалу 11 травня. Деяким з них 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів.

Як зазначили правоохоронці, потерпілі розповіли, що під час перебування у полоні російських солдатів вони чули їхні розмови про те, що "треба розстріляти".

Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу, проінформували в Харківської обласній прокуратурі.