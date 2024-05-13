Росіяни взяли у полон цивільних у Вовчанську. Деяким вдалося втекти – відео
У Вовчанській громаді на Харківщині під час наступальних дій російські військовослужбовці взяли у полон місцевих жителів і утримують частину з них у підвалі. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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За даними слідства, місцевих жителів помістили до підвалу 11 травня. Деяким з них 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів.
Як зазначили правоохоронці, потерпілі розповіли, що під час перебування у полоні російських солдатів вони чули їхні розмови про те, що "треба розстріляти".
Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу, проінформували в Харківської обласній прокуратурі.
Цивільні, яким вдалося втекти від російських військовослужбовців, нині перебувають у безпеці.
Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- У ніч проти 10 травня російська армія розпочала нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- З міста та навколишніх населених пунктів евакуюють населення через російські обстріли.
- Сили оборони проводять контрударні дії на Харківщині та розгортають резерви для напрямків, де росіяни змогли пробитися.
- 12 травня головком ЗСУ Сирський заявив, що на Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, зазначивши, що ситуація там складна.
- 13 травня у Генштабі повідомили, що війська РФ залучили до п'яти батальйонів для наступу на Вовчанськ.
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