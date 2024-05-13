Россия бьет по Волчанску, город превращается в Бахмут или Марьинку – полиция

Руководитель полиции Харьковской области рассказал, что 12 мая полиция эвакуировала жителей города на расстоянии 300-400 м от линии боя

Эвакуация из Волчанска (Фото: EPA)

Российская армия усилила обстрелы приграничного Волчанска Харьковской области – город подвергся значительным разрушениям. Россия использует тактику выжженной земли: сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, а затем враг заходит на эту территорию. Полиция объезжает все районы Волчанска и предлагает людям эвакуироваться. Об этом украинскому радио Харькова рассказал руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

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Тимошко рассказал, что за последние три дня Волчанск пострадал так, как не страдал с 2022 года – количество ударов управляемыми авиабомбами зашкаливает.

"В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку", – подчеркнул он.

Руководитель полиции Харьковской области заявил, что россияне наносят удары не только по Вооруженным Силам Украины: полиция, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, "экстренка" – это цели также, как и автобусы, на которых вывозят людей.

Эвакуация из Волчанска (Фото: EPA)

Тимошко отметил, что в окрестностях Волчанска продолжаются стрелковые бои, что влияет на ситуацию с безопасностью. Полиция рекомендует всем местным жителям выезжать. Полицейские на служебных автомобилях, на автобусах объезжают все адреса местных жителей и предлагают выехать, подчеркнул он.

"Постоянно ездят автомобили с громкоговорителями, через которые предлагаем эвакуироваться.

Мы находимся почти на каждой улице Волчанска. Вчера эвакуировали жителей на расстоянии 300-400 метров от непосредственной линии боя", – рассказал полицейский.

Волчанск, 13 мая (Карта: Deepstate)

Он подчеркнул, что российская армия использует тактику выжженной земли: сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, КАБами, выжигается все живое, потом они заходят на эту территорию.

"Пострадает любой местный житель, который остается не эвакуированным. Тот, кто надеется, что в его жизни после оккупации ничего не изменится, это не так. Вся жизнь изменится. Поэтому, чтобы сохранить жизнь, мы рекомендуем выезжать", – подчеркнул он.

Эвакуация из Волчанска (Фото: EPA)

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В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения .

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

Главком ВСУ отметил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная.

12 мая из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.

13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Ситуация трудная, но украинские военные отражают все атаки врага.

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