Росія б'є по Вовчанську, місто перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку – поліція

Керівник поліції Харківської області розповів, що 12 травня поліція евакуювала жителів міста на відстані 300-400 м від лінії бою

Евакуація з Вовчанська (Фото: EPA)

Російська армія посилила обстріли прикордонного Вовчанська Харківської області – місто зазнало значних руйнувань. Росія використовує тактику випаленої землі: спочатку йде обстріл певної території артилерією, а потім ворог заходить на цю територію. Поліція об'їздить усі райони Вовчанська та пропонує людям евакуюватися. Про це Українському Радіо Харкова розказав керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

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Тимошко розповів, що за останні три дні Вовчанськ постраждав так, як не страждав із 2022 року – кількість ударів керованими авіабомбами зашкалює.

"В якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку", – наголосив він.

Керівник поліції Харківщини заявив, що росіяни завдають ударів не лише по Збройних Силах України: поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій, "екстренка" — це цілі також, як і автобуси, на яких вивозять людей.

Евакуація з Вовчанська (Фото: EPA)

Тимошко зазначив, що в околицях Вовчанська тривають стрілецькі бої, що впливає на безпекову ситуацію. Поліція рекомендує всім місцевим жителям виїздити. Поліціянти на службових автомобілях, на автобусах об'їжджають усі адреси місцевих жителів і пропонують виїхати, наголосив він.

"Постійно їздять автомобілі з гучномовцями, через які пропонуємо евакуюватися.

Ми перебуваємо майже на кожній вулиці Вовчанська. Вчора евакуювали жителів на відстані 300-400 метрів від безпосередньої лінії бою", – розповів поліціянт.

Вовчанськ, 13 травня (Мапа: Deepstate)

Він наголосив, що російська армія використовує тактику випаленої землі: спочатку йде обстріл певної території артилерією, КАБами, випалюється все живе, потім вони заходять на цю територію.

"Постраждає будь-який місцевий мешканець, котрий залишиться неевакуйованим. Той, хто сподівається, що в його житті після окупації нічого не зміниться, це не так. Усе життя зміниться. Тому щоб зберегти життя, ми рекомендуємо виїжджати", – наголосив він.

Евакуація з Вовчанська (Фото: EPA)

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У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили й засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

Головком ЗСУ зазначив, що на Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна.

12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.

13 травня голова Харківської ОВА заявив, що російські війська у Харківській області атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Ситуація важка, але українські військові відбивають усі атаки ворога.

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