На Харьковском направлении новый командир, источники говорят – "крайне эффективный"

12 мая главнокомандующий ВСУ сообщил о том, что для усиления обороны принимаются все необходимые меры, в том числе кадровые

Михаил Драпатый (Фото: Facebook)

В оперативно-тактической группировке войск "Харьков" заменили командующего в первые дни наступления российских войск на Харьковскую область. Это LIGA.net подтвердили два высокопоставленных собеседника в Силах обороны. По данным собеседника в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины издания Суспильне, им стал заместитель начальника Генштаба Михаил Драпатый.

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По данным собеседников LIGA.net, такое решение было обусловлено необходимостью усиления эффективности войск на направлении.

По данным Суспильного, Драпатый заменит Юрия Галушкина, ставшего командующим ОТГВ "Харьков" в начале апреля 2024 года.

Собеседники LIGA.net в Силах обороны оценивают нового командующего как крайне эффективного и опытного.

В начале российской вооруженной агрессии против Украины, Драпатый был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, а в апреле 2014-го 72 ОМБр в полном составе находилась на Востоке Украины и была готова к выполнению боевых задач.

Под командованием Драпатого 2-й батальон 72 ОМБр в мае 2014 года вошел в Мариуполь на бронетехнике для усиления подразделений.

В августе 2016-го его назначили командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая в то время выполняла задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области. С июля 2017 года он непосредственно в зоне проведения АТО руководил действиями 58 ОМПБр в районе Бахмутской трассы.

В августе 2019 года 58-ая бригада получила другого командира, а Драпатый начал двухлетнее обучение слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

До января 2024 года Драпатый возглавлял оперативную группировку "Херсон". Он известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области. В феврале 2024-го его назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ.

12 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о том, что для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

Главком ВСУ отметил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная.

12 мая на Волчанском направлении было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.

13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Ситуация трудная, но украинские военные отражают все атаки врага.

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