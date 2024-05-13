ВСУ ведут зачистку на севере Волчанска, началось боестолкновение под Старицей – карта

Общие потери россиян на направлении составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники, передает Генштаб

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении продолжаются бои: по россиянам наносят огневое поражение и теснят их, идет зачистка на севере Волчанска и началось столкновение в районе Старицы. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По состоянию на 17:00 на Харьковском направлении продолжаются бои – количество боестолкновений увеличилось до 12 (по состоянию на 14:00 их было два).

В настоящее время украинские подразделения нанесли огневое поражение противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска, отмечает Генштаб.

В то же время началось столкновение в районе Старицы – это село к западу от Волчанска:

Карта: Deepstate

Общие потери россиян составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники, заключает Генштаб.

Ранее ВСУ сообщили, что захватчики имели частичный успех вблизи села Лукьянцы в Харьковской области, однако защитники остановили наступление оккупантов.

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