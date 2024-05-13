ВСУ ведут зачистку на севере Волчанска, началось боестолкновение под Старицей – карта
На Харьковском направлении продолжаются бои: по россиянам наносят огневое поражение и теснят их, идет зачистка на севере Волчанска и началось столкновение в районе Старицы. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По состоянию на 17:00 на Харьковском направлении продолжаются бои – количество боестолкновений увеличилось до 12 (по состоянию на 14:00 их было два).
В настоящее время украинские подразделения нанесли огневое поражение противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска, отмечает Генштаб.
В то же время началось столкновение в районе Старицы – это село к западу от Волчанска:
Общие потери россиян составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники, заключает Генштаб.
Ранее ВСУ сообщили, что захватчики имели частичный успех вблизи села Лукьянцы в Харьковской области, однако защитники остановили наступление оккупантов.
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- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 12 мая с Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.
- 13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Ситуация трудная, но украинские военные отражают все атаки врага.