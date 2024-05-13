РНБО: Загрози для самого Харкова немає, але в атаці беруть участь понад 30 000 окупантів

Нинішній наступ Росії може бути спрямований на створення "буферної зони" вздовж кордону, вважає Литвиненко

Олександр Литвиненко (Фото: пресслужба РНБО)

Україна не бачить загрозу безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000". Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко в інтерв'ю AFP.

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"На цей час російські дії в прикордонній зоні тривають. Можна сказати, що загрози штурму міста Харкова ми не бачимо. Але росіян багато, досить багато. Близько 50 000 були на кордоні", – сказав він,

Литвиненко заявив, що у нинішній атаці беруть участь "понад 30 000" окупантів.

Посадовець зазначив, що будь-який новий російський напад на Харків спричинить спустошення, переміщення понад мільйона людей і завдасть "величезної шкоди" економіці України.

На його думку, нинішній наступ Росії, ймовірно, спрямований на створення "буферної зони" вздовж кордону, аби обмежити українські удари по Росії, котрі посилилися в останні місяці.

Секретар РНБО зазначив, що Україна завдавала ударів всередині російської території, проте акцентував, що це відбувалося винятково по військових та нафтогазових об'єктах, котрі використовувалися загарбниками для вторгнення.

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За даними посадовця, Росія втратила близько 15% російських нафтопереробних потужностей: "Дуже важливо, що Україна вражає по законних цілях".

Росія почала наступ на Харківщину, коли Україні не вистачає озброєння, хоча вона почала отримувати допомогу від США, пояснив Литвиненко.

"Вони [росіяни] користуються наявними перевагами, перевагами в резервах, перевагами в озброєнні, і намагаються змусити нашу армію відступити", – сказав він.

Посадовець визнав, що якби допомога США надійшла раніше, то "це було б краще". Проте те, що підтримка вже надходить, є величезною перевагою, зазначив він.

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У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.

13 травня голова Харківської ОВА заявив, що російські війська у Харківській області атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Надвечір Генштаб повідомив, що загарбники мали частковий успіх поблизу села Лук’янці, проте захисники зупинили наступ. Згодом Генштаб написав, що ЗСУ ведуть зачищення на півночі Вовчанська, також почалося зіткнення у районі Стариці.

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