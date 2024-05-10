Харківщина під масовими обстрілами. Reuters: Росія хотіла просунутися на 10 км
Прикордонні громади Харківщини перебувають під посиленими масовими обстрілами російських загарбників – є поранені та загиблі, повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
Британське ЗМІ Reuters з посиланням на анонімного українського військового високопосадовця стверджує, що мета РФ на Харківщині була у просуванні на 10 км, намагаючися створити так звану "буферну зону".
За даними ОВА, з ранку окупанти здійснили такі обстріли:
9:45. Окупанти обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади – пошкоджено приватний будинок, без постраждалих.
Близько 10:00. Загарбники вдарили по Вовчанську – травмовано двох цивільних.
12:50. Через російський обстріл села Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.
13:22. У Вовчанську загарбники вдарили по приватному будинку — поранено 60-річну жінку. Водночас через російський обстріл приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку.
Видання Reuters з посиланням на українського військового високопосадовця, який побажав залишитися анонімним, стверджує, що росіяни мали на меті відкинути українські війська на 10 км вглиб України у межах спроб створити "буферну зону", проте українські сили намагалися їх стримати.
Слід зауважити, що у березні 2024 року російський диктатор Володимир Путін у межах виправдання агресії заявляв про необхідність так званої "буферної зони" на кордоні з Україною для буцімто "безпеки РФ". Влада країни-терориста поки не комунікувала, чи пов'язана сьогоднішня активізація загарбників з цією тезою.
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- Сьогодні голова Харківської обладміністрації написав, що росіяни здійснили безрезультатні спроби прорвати кордон диверсійно-розвідувальними групами, також посилили обстріли. Посадовець наголосив, що російське угруповання не становить загрози для Харкова, його вистачає лише на провокації на півночі.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив LIGA.net, що інформація про ситуацію на прикордонні Харківщини уточнюється. Міноборони написало про невдалу спробу окупантів прорвати кордон на Вовчанському напрямку вранці. Президент Зеленський зазначив, окупанти розпочали нову хвилю контрнаступу на Харківському напрямку.
- Очільник військової адміністрації Вовчанська повідомив, що з міста та навколишніх населених пунктів відбувається евакуація населення через російські обстріли.
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