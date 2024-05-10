Харківщина під масовими обстрілами. Reuters: Росія хотіла просунутися на 10 км

Російська артилерія (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Прикордонні громади Харківщини перебувають під посиленими масовими обстрілами російських загарбників – є поранені та загиблі, повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

Британське ЗМІ Reuters з посиланням на анонімного українського військового високопосадовця стверджує, що мета РФ на Харківщині була у просуванні на 10 км, намагаючися створити так звану "буферну зону".

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За даними ОВА, з ранку окупанти здійснили такі обстріли:

9:45. Окупанти обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади – пошкоджено приватний будинок, без постраждалих.

Близько 10:00. Загарбники вдарили по Вовчанську – травмовано двох цивільних.

12:50. Через російський обстріл села Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.

13:22. У Вовчанську загарбники вдарили по приватному будинку — поранено 60-річну жінку. Водночас через російський обстріл приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку.

Видання Reuters з посиланням на українського військового високопосадовця, який побажав залишитися анонімним, стверджує, що росіяни мали на меті відкинути українські війська на 10 км вглиб України у межах спроб створити "буферну зону", проте українські сили намагалися їх стримати.

Слід зауважити, що у березні 2024 року російський диктатор Володимир Путін у межах виправдання агресії заявляв про необхідність так званої "буферної зони" на кордоні з Україною для буцімто "безпеки РФ". Влада країни-терориста поки не комунікувала, чи пов'язана сьогоднішня активізація загарбників з цією тезою.

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