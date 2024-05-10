Топгенерал Павлюк: Критична фаза війни буде у найближчі два місяці
Критична фаза війни настане у найближчі два місяці, але якщо Україна отримає достатньо зброї, то ситуація може обернутися проти росіян. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк в інтерв'ю британському виданню The Economist.
Військовий заявив, що критична фаза війни настане у найближчі два місяці.
Оскільки американська допомога тільки почала надходити на лінію фронту, то російські генерали кидають "всю боєздатну техніку, яка у них є, щоб перевірити виснажені українські війська, які не мають достатнього постачання", зазначає медіа.
"Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця-двох, ситуація може обернутися проти них", – пояснив Павлюк.
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За його словами, Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона, і очікуване передання винищувачів F-16 на початку червня дасть "значний психологічний поштовх".
Водночас, зауважує ЗМІ, залишається невизначеним, чи отримає Україна нові версії цих винищувачів, необхідні для протистояння російським бомбардувальникам: ті залишаються на відстані поза зоною дії української ППО, скидаючи на передові позиції Сил оборони керовані авіабомби (близько 130 на добу).
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