Топ-генерал Павлюк: Критическая фаза войны будет в ближайшие два месяца
Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца, но если Украина получит достаточно оружия, то ситуация может обернуться против россиян. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в интервью британскому изданию The Economist.
Военный заявил, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца.
Поскольку американская помощь только начала поступать на линию фронта, то российские генералы бросают "всю боеспособную технику, что у них есть, чтобы проверить истощенные украинские войска, у которых нет достаточной поставки", отмечает медиа.
"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца-двух, ситуация может обернуться против них", – пояснил Павлюк.
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По его словам, Украине срочно требуется усиленная противовоздушная оборона, и ожидаемая передача истребителей F-16 к началу июня даст "значительный психологический толчок".
В то же время, отмечает СМИ, остается неопределенным, получит ли Украина новые версии этих истребителей, необходимые для противостояния российским бомбардировщикам: те остаются на расстоянии вне зоны действия украинской ПВО, сбрасывая на передовые позиции Сил обороны управляемые авиабомбы (около 130 в сутки).
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