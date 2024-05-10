Харьковская область под массовым обстрелом. Reuters: Россия хотела продвинуться на 10 км

Российская артиллерия (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Пограничные общины Харьковской области находятся под усиленными массовыми обстрелами российских захватчиков – есть раненые и погибшие, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Британское СМИ Reuters со ссылкой на анонимного украинского военного высокопоставленного чиновника утверждает, что цель РФ в Харьковской области была в продвижении на 10 км, пытаясь создать так называемую "буферную зону".

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По данным ОВА, с утра оккупанты совершили следующие обстрелы:

9:45. Оккупанты обстреляли село Бугаевка Волчанской общины – поврежден частный дом, без пострадавших.

Около 10 часов. Захватчики ударили по Волчанску – травмированы двое гражданских.

12:50. Из-за российских обстрелов села Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.

13:22. В Волчанске захватчики ударили по частному дому — ранена 60-летняя женщина. В то же время из-за российских обстрелов частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы — один из них под завалами дома.

Издание Reuters со ссылкой на украинского военного высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться анонимным, утверждает, что россияне преследовали цель отбросить украинские войска на 10 км вглубь Украины в рамках попыток создать "буферную зону", однако украинские силы пытались их сдержать.

Следует отметить, что в марте 2024 года российский диктатор Владимир Путин в рамках оправдания агрессии заявлял о необходимости так называемой "буферной зоны" на границе с Украиной для якобы "безопасности РФ". Власти страны-террориста пока не коммуницировали, связана ли сегодняшняя активизация захватчиков с этим тезисом.

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