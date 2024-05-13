Зеленський: На Харківщині - контрударні дії, новий командувач відповідає безпосередньо на місці
У Харківській області тривають контрударні дії Сил оборони – напрямок було посилено, новий командувач Михайло Драпатий відповідає за напрямок "безпосередньо на місці", йому надають необхідні засоби ураження та сили. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації "на всіх напрямках, де найбільш зараз гаряче".
На Харківщині тривають українські контрударні дії – напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони, зазначив Зеленський.
Він повідомив про діяльність нового командувача угруповання "Харків" – бригадного генерала Драпатого: той відповідає за напрямок "безпосередньо на місці", йому надаються необхідні засоби ураження та сили.
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"Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта, техніку. Дякую всім нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції та роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію", – зазначив український лідер.
Водночас Україна розуміє, як діють окупанти, і бачить задум на відтягування її сил, акцентував президент.
Також Зеленський повідомив, що фіксується активність загарбників проти Сумщини та Чернігівщини – диверсійні групи та обстріли, натомість Україна відповідає їм вогнем.
"Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини", – пояснив голова держави.
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- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.
- 13 травня голова Харківської ОВА заявив, що російські війська у Харківській області атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Надвечір Генштаб повідомив, що загарбники мали частковий успіх поблизу села Лук’янці, проте захисники зупинили наступ. Згодом Генштаб написав, що ЗСУ ведуть зачищення на півночі Вовчанська, також почалося зіткнення у районі Стариці.