Зеленський: На Харківщині - контрударні дії, новий командувач відповідає безпосередньо на місці

Фіксується активність загарбників також проти Сумщини та Чернігівщини – там російські ДРГ та обстріли, їм відповідають вогнем

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

У Харківській області тривають контрударні дії Сил оборони – напрямок було посилено, новий командувач Михайло Драпатий відповідає за напрямок "безпосередньо на місці", йому надають необхідні засоби ураження та сили. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації "на всіх напрямках, де найбільш зараз гаряче".

На Харківщині тривають українські контрударні дії – напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони, зазначив Зеленський.

Він повідомив про діяльність нового командувача угруповання "Харків" – бригадного генерала Драпатого: той відповідає за напрямок "безпосередньо на місці", йому надаються необхідні засоби ураження та сили.

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"Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта, техніку. Дякую всім нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції та роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію", – зазначив український лідер.

Водночас Україна розуміє, як діють окупанти, і бачить задум на відтягування її сил, акцентував президент.

Також Зеленський повідомив, що фіксується активність загарбників проти Сумщини та Чернігівщини – диверсійні групи та обстріли, натомість Україна відповідає їм вогнем.

"Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини", – пояснив голова держави.

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