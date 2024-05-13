Зенітники 110 бригади збили третій за два тижні російський штурмовик Су-25

В окупантів знову мінус літак – 351-й від початку великої війни

Су-25 (Ілюстративне фото: EPA)

Сили оборони України збили в Донецькій області черговий штурмовик Су-25 окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила, що літак збили зенітники 110 ОМБр. Це вже третій знищений бійцями бригади літак Су-25 за два тижні.

"Не лише земля горить під окупантськими ногами, а й небо під їхніми літаками. Чорний дим й понівечене залізо – це все, на що можуть розраховувати ворожі пілоти перед вильотом в зону відповідальності нашої бригади", – зазначили в 110 ОМБр.

110 ОМБр

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 350 літаків окупантів (збитий 13 травня винищувач до зведення ще не увійшов).

ДОВІДКА Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

4 травня бійці 110 бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

11 травня військовослужбовці 110 ОМБр збили ще один такий самий штурмовик окупантів.

Читайте також: Сили оборони "приземлили" російський вертоліт "Алігатор"