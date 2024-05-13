Зенітники 110 бригади збили третій за два тижні російський штурмовик Су-25
Сили оборони України збили в Донецькій області черговий штурмовик Су-25 окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
"На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25", – йдеться у повідомленні.
Пресслужба 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила, що літак збили зенітники 110 ОМБр. Це вже третій знищений бійцями бригади літак Су-25 за два тижні.
"Не лише земля горить під окупантськими ногами, а й небо під їхніми літаками. Чорний дим й понівечене залізо – це все, на що можуть розраховувати ворожі пілоти перед вильотом в зону відповідальності нашої бригади", – зазначили в 110 ОМБр.
За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 350 літаків окупантів (збитий 13 травня винищувач до зведення ще не увійшов).
- 4 травня бійці 110 бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
- 11 травня військовослужбовці 110 ОМБр збили ще один такий самий штурмовик окупантів.
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