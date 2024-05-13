Сили оборони "приземлили" російський вертоліт "Алігатор"

Бійці 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це повідомила пресслужба 47 ОМБр.

Бригада зазначила, що вартість одного такого російського вертольота – $16 млн.

"Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу", — прокоментували у 47 ОМБр.

ДОВІДКА.

Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".