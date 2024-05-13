Сили оборони "приземлили" російський вертоліт "Алігатор"
Бійці 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це повідомила пресслужба 47 ОМБр.
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Бригада зазначила, що вартість одного такого російського вертольота – $16 млн.
"Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу", — прокоментували у 47 ОМБр.
ДОВІДКА.Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".
- Ка-52 періодично знищували українські захисники впродовж літа 2023 року. Зокрема, 17 серпня Сили оборони знищили два таких гелікоптери.
- 17 жовтня відбулася спецоперація ССО, внаслідок якої було завдано ударів з ATACMS по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську і знищено принаймні дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.
- 7 лютого 2024 року українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Авдіївському напрямку.