Силы обороны "приземлили" российский вертолет "Аллигатор"

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщила пресс-служба 47 ОМБр.

Бригада отметила, что стоимость одного такого российского вертолета – $16 млн.

"Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу", – прокомментировали в 47 ОМБр.

СПРАВКА.

Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".