Силы обороны "приземлили" российский вертолет "Аллигатор"
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщила пресс-служба 47 ОМБр.
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Бригада отметила, что стоимость одного такого российского вертолета – $16 млн.
"Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу", – прокомментировали в 47 ОМБр.
СПРАВКА.Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".
- Ка-52 периодически уничтожались украинскими защитниками в течение лета 2023 года. В частности, 17 августа Силы обороны уничтожили два таких вертолета.
- 17 октября состоялась спецоперация ССО, в результате которой были нанесены удары с ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске и уничтожены по меньшей мере девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.
- 7 февраля 2024 года украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Авдеевском направлении.