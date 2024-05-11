Українські зенітники збили російську "сушку" – 350-ту від початку великої війни

Су-25 (Фото - Wikipedia)

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади знову збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомила пресслужба бригади.

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Через тиждень після збиття Су-25 на Донеччині зенітники 110-ї бригади збили ще один такий самий винищувач окупантів.

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

4 травня бійці 110-ї бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 349 російських літаків (збитий 11 травня винищувач до зведення ще не увійшов).

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