Украинские зенитчики сбили российскую "сушку" – 350-ю с начала большой войны

Су-25 (Фото - Wikipedia)

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады снова сбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

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Через неделю после сбытия Су-25 в Донецкой области зенитчики 110-й бригады сбили еще один такой же истребитель оккупантов.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.

4 мая бойцы 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 349 российских самолетов (сбитый 11 мая истребитель еще не вошел в сводку).

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