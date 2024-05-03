Воздушные силы: Новые F-16 смогут работать в сочетании со старой украинской авиацией

F-16 (Фото: EPA)

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш заявил, что истребители F-16, которые должна получить Украина, смогут успешно использоваться вместе со старыми образцами украинской авиации, в частности, с Су-27 и МиГ-29. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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"Абсолютно смогут. Ранее уже были учения, и в 2000-х годах, когда вместе с нашими иностранными партнерами уже прилетали в Украину F-16 и во время международных учений выполняли сильные маневры вместе с Су-27, МиГ-29, и достаточно успешно это было совмещено, достаточно эффективно", – отметил Евлаш.

Он подчеркнул, что никаких проблем в таком применении не возникнет. Представитель командования Воздушных сил отметил, что украинским военным хотелось бы как можно скорее перевооружить весь воздушный парк машин.

"Это было бы проще и в обслуживании, и эффективнее в применении. Однако сейчас будем исходить уже непосредственно из того, что есть", – отметил он.

2 мая Евлаш рассказал о том, что, когда западные истребители F-16 прибудут в Украину, об этом будет официально сообщено. По его словам, самолеты не будут использоваться в первый же день после того, как окажутся в Украине.

1 марта 2024 года тогдашний спикер командования Воздушных сил сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

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