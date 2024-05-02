Воздушные силы: F-16 не полетят в бой сразу, как только зайдут в Украину

Илья Евлаш заявил, что о прибытии боевых самолетов в Украину будет официально уведомлено. Призвал не спекулировать на датах

Обучение на F-16 (Фото: Минобороны Великобритании)

Когда западные истребители F-16 прибудут в Украину, об этом будет официально сообщено, заявил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Илья Евлаш. По его словам, самолеты не будут использоваться в первый же день после того, как окажутся в Украине.

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Евлаш напомнил, что в сети распространяется информация, что F-16 якобы прибудут в Украину после Пасхи. Однако, подчеркнул он, нужно дождаться официальной даты.

"Мы ждем уже непосредственно официально, когда они зайдут, и только тогда мы сможем сообщить в рамках доступного, что эти самолеты уже находятся на вооружении в Воздушных силах", – пояснил спикер Воздушных сил.

Кроме того, добавил он, не стоит ожидать, что боевые самолеты будут использоваться в первый же день по прибытии. По словам Евлаша, военные будут изучать оперативную обстановку.

"Еще готовится сейчас наша инфраструктура, чтобы принять эти самолеты, поставить их на правильное обслуживание. И, конечно, это ряд различных смежных мер, которые необходимо предпринять, чтобы эти самолеты могли эффективно выполнять свои поставленные задачи", – рассказал он.

1 марта 2024 года тогдашний спикер командования Воздушных сил сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

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