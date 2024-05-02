Повітряні сили: F-16 не полетять у бій одразу, як тільки зайдуть в Україну

Ілля Євлаш заявив, що про прибуття бойових літаків в Україну буде офіційно повідомлено. Закликав не спекулювати на датах

Льотчик винищувача F-16 (Фото: USAF)

Коли західні винищувачі F-16 прибудуть в Україну, про це буде офіційно повідомлено, заявив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш. За його словами, літаки не будуть використовуватися у перший же день після того, як опиняться в Україні.

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Євлаш нагадав, що у мережі шириться інформація, що F-16 нібито прибудуть до України після Великодня. Проте, наголосив він, потрібно дочекатися офіційної дати.

"Ми чекаємо уже безпосередньо офіційно, коли вони зайдуть, і лише тоді ми зможемо повідомити в рамках доступного, що ці літаки уже є на озброєнні в Повітряних силах", – пояснив речник Повітряних сил.

Крім того, додав він, не варто очікувати, що бойові літаки використовуватимуться у перший же день після прибуття. За словами Євлаша, військові вивчатимуть оперативну обстановку.

"Ще готується зараз наша інфраструктура, аби прийняти ці літаки, поставити їх на правильне обслуговування. І звичайно це низка різних суміжних заходів, які необхідно зробити, щоб ці літаки могли ефективно виконувати свої поставлені завдання", – розповів він.

1 березня 2024 року тодішній речник командування Повітряних сил повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

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