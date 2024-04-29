Подземные бункеры и не только. Воздушные силы рассказали, как будут защищать F-16

Илья Евлаш заявил, что у Украины есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить F-16 в Украине

F-16 (Фото: Минобороны Нидерландов)

Украина готовит комплекс мер по защите западных истребителей F-16, когда они прибудут на аэродромы. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

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По его словам, есть ряд наработок, как можно безопасно разместить F-16 в Украине, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и защищать воздушное пространство страны.

"Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", – пояснил Евлаш.

Речь идет о рассредоточенном расположении самолетов на разных типах взлетных полос, где россиянам будет сложно обнаружить F-16. Для этого, в частности, будет применяться разный набор методов, чтобы вводить оккупантов в заблуждение, добавил пресс-секретарь Воздушных сил.

1 марта 2024 года тогдашний спикер командования Воздушных сил сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

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