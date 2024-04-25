F-16 для Украины. Во Франции украинские летчики начали подготовку к полетам – BFM TV

Как отмечает издание, ожидается, что экипажи будут готовы не раньше конца 2024 года или даже в начале 2025-го

F-16 (Фото: EPA)

Украинские лётчики начали подготовку к дальнейшему обучению перед полетами на истребителях F-16 на юго-западе Франции, сообщило BFM TV.

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По данным издания, украинские летчики будут учиться так же как и летчики французских ВВС, но за вдвое меньший промежуток времени.

"Занятия будут проходить на тренажерах, а также на самолетах Alpha Jet, которые были сняты с вооружения и заменены на новые Pilatus PC-21. Студенты-пилоты должны будут налетать 80 часов перед началом обучения на F-16", – отметило издание.

После подготовки, которая продлится около шести месяцев, летчики пересядут на F-16 и будут обучаться в США или в одной из европейских стран. При этом команды техников, включая механиков, скорее всего, будут обучаться в США.

Как отмечает издание, ожидается, что экипажи будут готовы не раньше конца 2024 года, или даже в начале 2025-го. За это время также должны изготовить вооружение, которым оснащают истребители.

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1 марта тогдашний представитель командования Воздушных сил сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

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