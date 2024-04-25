F-16 для України. У Франції українські льотчики почали підготовку до польотів – BFM TV

Як зазначає видання, очікується, що екіпажі будуть готові не раніше кінця 2024 року або навіть на початку 2025-го

F-16 (Фото: EPA)

Українські льотчики почали підготовку до подальшого навчання перед польотами на винищувачах F-16 на південному заході Франції, повідомило BFM TV.

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За даними видання, українські льотчики навчатимуться так само як і льотчики французьких ВПС, але за вдвічі менший проміжок часу.

"Заняття відбуватимуться на тренажерах, а також на літаках Alpha Jet, які були зняті з озброєння і замінені на нові Pilatus PC-21. Студенти-пілоти повинні будуть налітати 80 годин перед початком навчання на F-16", — зазначило видання.

Після підготовки, яка триватиме близько шести місяців, льотчики пересядуть на F-16 і навчатимуться у США або в одній з європейських країн. Разом з тим команди техніків, зокрема механіків, швидше за все, навчатимуться в США.

Як зазначає видання, очікується, що екіпажі будуть готові не раніше кінця 2024 року, або навіть на початку 2025-го. За цей час також мають виготовити озброєння, яким оснащують винищувачі.

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1 березня тодішній речник командування Повітряних сил повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

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