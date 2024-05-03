Повітряні сили: Нові F-16 зможуть працювати у поєднанні зі старою українською авіацією

F-16 (Фото: EPA)

Речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш заявив, що винищувачі F-16, які має отримати Україна, зможуть вдало використовуватися разом зі старими зразками української авіації, зокрема, із Су-27 та МіГ-29. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

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"Абсолютно зможуть. Раніше вже були навчання, і у 2000-х роках, коли разом із нашими іноземними партнерами вже прилітали в Україну F-16 і під час міжнародних навчань виконували сильні маневри разом із Су-27, МіГ-29, і досить успішно це було поєднано, досить ефективно", — зазначив Євлаш.

Він наголосив, що ніяких проблем у такому застосуванні не виникне. Речник командування Повітряних сил зауважив, що українським військовим хотілось би якомога швидше переозброїти весь повітряний парк машин.

"Це було б простіше і в обслуговуванні, і ефективніше у застосуванні. Однак зараз будемо виходити вже безпосередньо з того, що є", — зазначив він.

2 травня Євлаш розповів про те, що коли західні винищувачі F-16 прибудуть в Україну, про це буде офіційно повідомлено. За його словами, літаки не будуть використовуватися у перший же день після того, як опиняться в Україні.

1 березня 2024 року тодішній речник командування Повітряних сил повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

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