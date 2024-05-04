Силы обороны сбили на Донбассе российский штурмовик Су-25

Су-25 (Фото: Нацгвардия)

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Особенно отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области", – заявил он.

В ночь на 5 апреля Главное управление разведки и ВСУ ударили по трем военным аэродромам на территории России. На аэродроме в Ейске по меньшей мере "полностью сгорели" два штурмовика Су-25 и ликвидированы четыре кафира.

СПРАВКА Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя денно и нощно при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя денно и нощно при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.

С 10 октября по 2 ноября 2023 года Силы обороны сбили семь Су-25 оккупантов.

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