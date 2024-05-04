Сили оборони збили на Донбасі російський штурмовик Су-25

Су-25 (Фото: Нацгвардія)

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині", – заявив він.

В ніч проти 5 квітня Головне управління розвідки та ЗСУ вдарили по трьох військових аеродромах на території Росії. На летовищі в Єйську щонайменше "повністю згоріли" два штурмовики Су-25 й ліквідовано четверо окупантів.

ДОВІДКА Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

З 10 жовтня по 2 листопада 2023 року Сили оборони збили сім Су-25 окупантів.

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