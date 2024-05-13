Бойцы 110 бригады сбили в Донецкой области штурмовик Су-25. Третий за две недели

Это уже третий уничтоженный самолет Су-25 оккупантов с начала мая

Су-25 (Иллюстративное фото: EPA)

Силы обороны Украины сбили в Донецкой области очередной штурмовик Су-25 оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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"В Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25", — говорится в сообщении.

Пресс-служба 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко сообщила, что самолет сбили зенитчики 110 ОМБр. Это уже третий уничтоженный бойцами бригады самолет Су-25 за две недели.

"Не только земля горит под оккупантскими ногами, но и небо под их самолетами. Черный дым и покореженное железо – это все, на что могут рассчитывать вражеские летчики перед вылетом в зоне ответственности нашей бригады", – отметили в 110 ОМБр.

110 ОМБр

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 350 самолетов оккупантов (сбитый 13 мая истребитель в сводку еще не вошел).

СПРАВКА Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.

4 мая бойцы 110 бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

11 мая военнослужащие 110 ОМБр сбили еще один такой же штурмовик оккупантов.

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