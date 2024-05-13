Бойцы 110 бригады сбили в Донецкой области штурмовик Су-25. Третий за две недели
Силы обороны Украины сбили в Донецкой области очередной штурмовик Су-25 оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"В Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25", — говорится в сообщении.
Пресс-служба 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко сообщила, что самолет сбили зенитчики 110 ОМБр. Это уже третий уничтоженный бойцами бригады самолет Су-25 за две недели.
"Не только земля горит под оккупантскими ногами, но и небо под их самолетами. Черный дым и покореженное железо – это все, на что могут рассчитывать вражеские летчики перед вылетом в зоне ответственности нашей бригады", – отметили в 110 ОМБр.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 350 самолетов оккупантов (сбитый 13 мая истребитель в сводку еще не вошел).
- 4 мая бойцы 110 бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
- 11 мая военнослужащие 110 ОМБр сбили еще один такой же штурмовик оккупантов.
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