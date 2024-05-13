На Сумщине объявили эвакуацию из двух пограничных городов: она превентивная и добровольная
В Сумской области принято решение о заблаговременной добровольной эвакуации из приграничных городов Белополье и Ворожба, распоряжение подписал глава обладминистрации Владимир Артюх.
"Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", – пояснил он.
По словам чиновника, в общинах продолжается оповещение жителей об эвакуации: желающие эвакуироваться жители Белополья и Ворожбы (и особенно семьи с детьми) должны обратиться к старостам и председателям общин.
Эвакуированные люди будут размещены в местах компактного проживания на территории области, отметил Артюх.
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Кроме этого, продолжается эвакуация жителей из приграничных общин в пределах пятикилометровой зоны от границы с Россией, которая началась еще в июле 2023 года, сообщил председатель ОВА.
Под эту эвакуацию подпадают жители 115 приграничных населенных пунктов в 15 общинах четырех районов Сумщины, которые находятся под постоянным российским обстрелом, отметил чиновник.
"За прошедшую неделю погибли три человека, ранены семь, из них трое детей. Берегите свою жизнь и здоровье – заранее эвакуируйтесь в безопасные места", – подытожил Артюх.
Ворожба находится в около 6 км от российско-украинской границы, Белополье – в 7,5 км:
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