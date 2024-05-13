На Сумщине объявили эвакуацию из двух пограничных городов: она превентивная и добровольная

Фото: Сумская ОВА

В Сумской области принято решение о заблаговременной добровольной эвакуации из приграничных городов Белополье и Ворожба, распоряжение подписал глава обладминистрации Владимир Артюх.

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"Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", – пояснил он.

По словам чиновника, в общинах продолжается оповещение жителей об эвакуации: желающие эвакуироваться жители Белополья и Ворожбы (и особенно семьи с детьми) должны обратиться к старостам и председателям общин.

Эвакуированные люди будут размещены в местах компактного проживания на территории области, отметил Артюх.

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Кроме этого, продолжается эвакуация жителей из приграничных общин в пределах пятикилометровой зоны от границы с Россией, которая началась еще в июле 2023 года, сообщил председатель ОВА.

Под эту эвакуацию подпадают жители 115 приграничных населенных пунктов в 15 общинах четырех районов Сумщины, которые находятся под постоянным российским обстрелом, отметил чиновник.

"За прошедшую неделю погибли три человека, ранены семь, из них трое детей. Берегите свою жизнь и здоровье – заранее эвакуируйтесь в безопасные места", – подытожил Артюх.

Ворожба находится в около 6 км от российско-украинской границы, Белополье – в 7,5 км:

Карта: Deepstate

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

12 мая из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.

13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. К вечеру Генштаб сообщил, что захватчики имели частичный успех вблизи села Лукьянцы, однако защитники остановили наступление. Впоследствии Генштаб написал, что ВСУ ведут зачистку на севере Волчанска, также началось столкновение в районе Старицы.

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