На Сумщині оголосили евакуацію з двох прикордонних міст: вона завчасна і добровільна

Фото: Сумська ОВА

На Сумщині прийнято рішення про завчасну добровільну евакуацію з прикордонних міст Білопілля та Ворожба, розпорядження підписав голова обладміністрації Володимир Артюх.

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"Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів", – пояснив він.

За словами посадовця, наразі у громадах триває оповіщення мешканців про евакуацію: жителі Білопілля та Ворожби (і особливо сім’ї з дітьми), які бажають евакуюватися, повинні звернутися до старост та голів громад.

Евакуйовані люди будуть розміщені у місцях компактного проживання на території області, зазначив Артюх.

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Окрім цього продовжується евакуація мешканців з прикордонних громад у межах п'ятикілометрової зони від кордону з Росією, котра розпочалася ще у липні 2023 року, повідомив голова ОВА.

Під цю евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах чотирьох районів Сумщини, котрі перебувають під постійним російським обстрілом, зазначив посадовець.

"За минулий тиждень загинуло троє людей, поранено сім, з них троє дітей. Бережіть своє життя і здоров’я – завчасно евакуюйтесь у безпечні місця", – підсумував Артюх.

Ворожба знаходиться у близько 6 км від російсько-українського кордону, Білопілля – у 7,5 км:

Карта: Deepstate

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.

13 травня голова Харківської ОВА заявив, що російські війська у Харківській області атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Надвечір Генштаб повідомив, що загарбники мали частковий успіх поблизу села Лук’янці, проте захисники зупинили наступ. Згодом Генштаб написав, що ЗСУ ведуть зачищення на півночі Вовчанська, також почалося зіткнення у районі Стариці.

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