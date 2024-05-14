Часов Яр. Россия не оставляет попыток завладеть городом, "нащупывает" нужные участки – ВСУ

Также захватчики пытаются прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск, но успехов в этом нет

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ\

Россияне не оставляют попыток завладеть Часовым Яром – защитники "делают все возможное", чтобы оттеснить захватчиков. На направлении оккупанты пытаются "нащупать" участки фронта, где, по их мнению, смогут развить успех. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, на Краматорском направлении защитники отбили 35 атак (27 минувших суток), отбили захватчиков на направлениях Бахмут-Ивановское, Бахмут-Клещеевка и Одрадовка-Клещеевка.

При этом, отмечает Волошин, не были допущены потери позиций: на некоторых участках защитники улучшили тактическое положение, а на отдельных, в результате интенсивного огня россиян, произвели смену позиций для сохранения жизни защитников, а также спланированы мероприятия по перегруппировке подразделений.

В общем, захватчики не оставляют попыток завладеть Часовым Яром: продолжаются наступательные действия восточнее города, войска РФ усиленно атакуют в его направлении, однако Силы обороны "делают все возможное", чтобы оттеснить оккупантов, акцентирует спикер.

Карта: Deepstate

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Для россиян важно выровнять линию боестолкновения – поэтому они продолжают штурмовать в направлении Клещеевки и Андреевки, пытаясь отбросить украинских военных к каналу "Северский Донец-Донбасс", пояснил он.

Пока оккупанты без успеха пытаются восстановить утраченное положение в районе Клещеевки: основные их штурмы идут ближе к Ивановскому, из которого россияне в сторону севернее Клещеевки проводят штурмы в составе до отделения солдат, проинформировал он.

"На этом направлении российская армия пытается нащупать участки фронта, где, по его мнению, она сможет развить успех и уже в дальнейшем стягивает туда дополнительные войска и резервы для продвижения линии фронта", – пояснил военный.

Россияне пытаются прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск – успехов в этом нет, и такое продвижение остановлено, однако оккупанты продолжают давить на этом направлении и идут бои, отметил Волошин.

Карта: Deepstate

Часов Яр (синяя отметка) на карте Deepstate

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5 мая спикер "Хортицы" Волошин сообщил, что Россия сосредоточила возле Часового Яра до 25 000 военных.

7 мая ВСУ опровергли, что якобы взорвали мост в районе ЧасовогоЯра.

9 мая глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что если оккупантам удастся захватить Времен Яр, они продолжат продвигаться вглубь Украины.

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