Ситуация в Харьковской области лучше, чем можно было ожидать – аналитик Киричевский

"Ситуация сложная и неприятная. Но лучше, чем ее принято подавать. Сказать, что что-то стратегически изменилось – сложно", – отметил он

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Ситуация в Харьковской области лучше, чем можно было ожидать – стратегический замысел с прорывом на Харьков удалось сорвать, считает аналитик Defence Express Иван Киричевский. Россияне уже четвертый день идут на пограничный Волчанск, для захвата которого в 2022 году им хватило "несколько часов", рассказал он для текста LIGA.net: "Линии Мажино там нет". Россияне прорвались на Харьковщине – как далеко они смогут зайти.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эксперт подчеркнул, что усиление украинской обороны сказалось – и ситуация лучше, чем можно было бы ожидать.

Захватчиков удалось задержать на рубеже села Липцы, соответственно удалось сорвать их главный стратегический замысел – попытаться малыми группами прорваться на Харьков, отметил Киричевский.

По мнению аналитика, оккупанты решили повторить формат боевых действий "в стиле Российского добровольческого корпуса", однако в больших масштабах.

"Вряд ли РДК и другие вооруженные подразделения российской оппозиции имеют 30 000 штыков и неприличное количество танков. Но все гораздо лучше, чем мы можем представить", – подчеркнул он.

Смотрите также: Волчанск. РДК показал отработку по оккупантам в окрестностях – видео

Что касается укреплений, то, по канонам постсоветской военной науки, укрепленная линия обороны строится вглубь примерно на 30 километров: она состоит из полосы обеспечения, первой и второй линий, пояснил Киричевский.

По его словам, Волчанск как раз оказался на линии обеспечения – и каких-то "здоровых фортификаций, подобных линии Мажино" вокруг этого города не должно быть "даже в теории".

Отдельно аналитик отметил, что о "молниеносных темпах" продвижения оккупантов пока речь не идет – 13 мая показатель потерь захватчиков в сутки составил 1700 человек, что является "безумно рекордной цифрой".

Читайте также: Укрепление на Харьковщине. В марте ГНСУ объясняла, почему их не строят на самой границе

Россияне уже четвертый день идут на пограничный Волчанск, для захвата которого с последующим выходом на Харьковскую окружную 24 февраля 2022 года оккупантам понадобилось "несколько часов", пояснил Киричевский.

Он считает, что это эффект от усиления украинской обороны и "определенного ослабления" армии РФ.

"Уровень готовности к боевым действиям оказался выше, чем сейчас принято говорить. Ситуация сложная и неприятная. Но лучше, чем ее принято подавать. Сказать, что что-то стратегически изменилось – сложно", – подытожил он.

Читайте также: СНБО: Угрозы для самого Харькова нет, но в атаке принимают участие более 30 000 оккупантов

Справка Линия Мажино – система мощных укреплений протяженностью более 400 км, построенная Францией в 1929-1934 годах вдоль границы с Германией. Должна была защитить страну в случае войны. В 1940 году немецкие войска просто обошли линию через Арденские леса и ударили по северной Франции. Линия Мажино – система мощных укреплений протяженностью более 400 км, построенная Францией в 1929-1934 годах вдоль границы с Германией. Должна была защитить страну в случае войны. В 1940 году немецкие войска просто обошли линию через Арденские леса и ударили по северной Франции.

Читайте также: "Линии Мажино там нет". Россияне прорвались на Харьковщине – как далеко они смогут зайти

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

13 мая к вечеру Генштаб сообщил, что захватчики имели частичный успех вблизи села Лукьянцы, однако защитники остановили наступление. Впоследствии Генштаб написал, что ВСУ ведут зачистку на севере Волчанска, также началось столкновение в районе Старицы.

14 мая Силы обороны сменили позиции в Лукьянцах в Харьковской области из-за интенсивности российских авиаударов, чтобы сохранить жизнь украинских военных – враг сбросил в район Лукьянцев 10 управляемых авиабомб.

Читайте также: Сумщина. ВСУ: Готовимся, дадим отпор, если россияне попытаются зайти