Ситуація на Харківщині краща, ніж можна було очікувати – аналітик Киричевський

"Ситуація складна і неприємна. Але краща, ніж її прийнято подавати. Сказати, що щось стратегічно змінилося, – складно", – зазначив він

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація у Харківській області є кращою, аніж можна було очікувати, – стратегічний замисел з проривом на Харків вдалося зірвати, вважає аналітик Defence Express Іван Киричевський. Росіяни вже четвертий день йдуть на прикордонний Вовчанськ, для захоплення якого у 2022 році їм вистачило "кількох годин", розповів він для тексту LIGA.net: "Лінії Мажино там немає". Росіяни прорвалися на Харківщині – як далеко вони зможуть зайти.

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Експерт підкреслив, що посилення української оборони далося взнаки – і ситуація краща, аніж можна було б очікувати.

Загарбників вдалося затримати на рубежі села Липці, відповідно, вдалося зірвати їхній головний стратегічний замисел - спробувати малими групами прорватися на Харків, зазначив Киричевський.

На думку аналітика, окупанти вирішили повторити формат бойових дій "у стилі Російського добровольчого корпусу", проте в більших масштабах.

"Навряд чи РДК й інші збройні підрозділи російської опозиції мають 30 000 штиків та непристойну кількість танків. Але все набагато краще, ніж ми можемо уявити", – акцентував він.

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Щодо укріплень, то за канонами пострадянської воєнної науки, укріплена лінія оборони будується вглиб приблизно на 30 кілометрів: вона складається зі смуги забезпечення, першої та другої ліній, пояснив Киричевський.

За його словами, Вовчанськ якраз опинився на лінії забезпечення – і якихось "здоровенних фортифікацій, подібних лінії Мажино", навколо цього міста не мало б бути "навіть у теорії".

Окремо аналітик зауважив, що про "блискавичні темпи" просування окупантів наразі не йдеться – 13 травня показник втрат загарбників на добу склав 1700 осіб, що є "шалено рекордною цифрою".

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Натомість росіяни вже четвертий день йдуть на прикордонний Вовчанськ, для захоплення якого з подальшим виходом на Харківську окружну 24 лютого 2022 року окупантам знадобилося "кілька годин", пояснив Киричевський.

Він вважає, що це – ефект від посилення української оборони й "певного ослаблення" армії РФ.

"Рівень готовності до бойових дій виявився вищим, ніж зараз прийнято говорити. Ситуація складна і неприємна. Але краща, ніж її прийнято подавати. Сказати, що щось стратегічно змінилось – складно", – підсумував він.

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Довідка Лінія Мажино – система потужних укріплень протяжністю понад 400 км, зведена Францією у 1929-1934 роках уздовж кордону з Німеччиною. Мала захистити країну у випадку війни. У 1940 році німецькі війська просто обійшли лінію через Арденські ліси й вдарили по північній Франції. Лінія Мажино – система потужних укріплень протяжністю понад 400 км, зведена Францією у 1929-1934 роках уздовж кордону з Німеччиною. Мала захистити країну у випадку війни. У 1940 році німецькі війська просто обійшли лінію через Арденські ліси й вдарили по північній Франції.

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У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

13 травня надвечір Генштаб повідомив, що загарбники мали частковий успіх поблизу села Лук’янці, проте захисники зупинили наступ. Згодом Генштаб написав, що ЗСУ ведуть зачищення на півночі Вовчанська, також почалося зіткнення у районі Стариці.

14 травня Сили оборони змінили позиції в Лук’янцях в Харківській області через інтенсивність російських авіаударів, щоб зберегти життя українських військових – ворог скинув у район Лук'янців 10 керованих авіабомб.

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