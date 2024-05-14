Ситуація на Харківщині краща, ніж можна було очікувати – аналітик Киричевський
Ситуація у Харківській області є кращою, аніж можна було очікувати, – стратегічний замисел з проривом на Харків вдалося зірвати, вважає аналітик Defence Express Іван Киричевський. Росіяни вже четвертий день йдуть на прикордонний Вовчанськ, для захоплення якого у 2022 році їм вистачило "кількох годин", розповів він для тексту LIGA.net: "Лінії Мажино там немає". Росіяни прорвалися на Харківщині – як далеко вони зможуть зайти.
Експерт підкреслив, що посилення української оборони далося взнаки – і ситуація краща, аніж можна було б очікувати.
Загарбників вдалося затримати на рубежі села Липці, відповідно, вдалося зірвати їхній головний стратегічний замисел - спробувати малими групами прорватися на Харків, зазначив Киричевський.
На думку аналітика, окупанти вирішили повторити формат бойових дій "у стилі Російського добровольчого корпусу", проте в більших масштабах.
"Навряд чи РДК й інші збройні підрозділи російської опозиції мають 30 000 штиків та непристойну кількість танків. Але все набагато краще, ніж ми можемо уявити", – акцентував він.
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Щодо укріплень, то за канонами пострадянської воєнної науки, укріплена лінія оборони будується вглиб приблизно на 30 кілометрів: вона складається зі смуги забезпечення, першої та другої ліній, пояснив Киричевський.
За його словами, Вовчанськ якраз опинився на лінії забезпечення – і якихось "здоровенних фортифікацій, подібних лінії Мажино", навколо цього міста не мало б бути "навіть у теорії".
Окремо аналітик зауважив, що про "блискавичні темпи" просування окупантів наразі не йдеться – 13 травня показник втрат загарбників на добу склав 1700 осіб, що є "шалено рекордною цифрою".
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Натомість росіяни вже четвертий день йдуть на прикордонний Вовчанськ, для захоплення якого з подальшим виходом на Харківську окружну 24 лютого 2022 року окупантам знадобилося "кілька годин", пояснив Киричевський.
Він вважає, що це – ефект від посилення української оборони й "певного ослаблення" армії РФ.
"Рівень готовності до бойових дій виявився вищим, ніж зараз прийнято говорити. Ситуація складна і неприємна. Але краща, ніж її прийнято подавати. Сказати, що щось стратегічно змінилось – складно", – підсумував він.
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- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 13 травня надвечір Генштаб повідомив, що загарбники мали частковий успіх поблизу села Лук’янці, проте захисники зупинили наступ. Згодом Генштаб написав, що ЗСУ ведуть зачищення на півночі Вовчанська, також почалося зіткнення у районі Стариці.
- 14 травня Сили оборони змінили позиції в Лук’янцях в Харківській області через інтенсивність російських авіаударів, щоб зберегти життя українських військових – ворог скинув у район Лук'янців 10 керованих авіабомб.
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