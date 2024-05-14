Россия ищет слабые места в обороне Часового Яра: бросает пехоту, но технику бережет – ВСУ

Однако уже не проводит таких массированных штурмов, как было раньше

Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)

Россияне ищут слабые места в обороне Часового Яра: бросает на штурмы мобилизованных и бывших узников, и при этом технику бережет больше пехоты. Однако россияне пока не смогли пересечь канал "Северский Донец-Донбасс". Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, Силы обороны контролируют обстановку вокруг Часового Яра, захватчики продолжают уничтожать город и окрестные населенные пункты авиацией и артиллерией.

Они всячески пытаются раздобыть господствующие высоты, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск, пояснил Волошин.

В общем, оккупанты пытаются захватить Часов Яр, не считаясь с потерями своего личного состава и техники, но уже не проводят таких массированных штурмов, как были, а чаще пытается заходить с Ивановского, а также со стороны Богдановки, заметил военный.

Карта: Deepstate

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"Враг ищет слабые места в обороне, бросает на штурмы мобилизованных, бывших узников, при этом технику оккупантоккупанты берегут больше пехоты. Присутствуют подразделения Шторм-Z, Шторм-V , которые применяются как штурмовые", – рассказал спикер.

Он отметил, что также оккупантоккупанты сосредоточивают усилия для прорыва украинской обороны западнее Бахмута – чтобы выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс", овладеть населенным пунктом Часов Яр и создать условия для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию.

Однако пока захватчики не смогли даже пересечь канал " Северский Донец-Донбасс", акцентировал Волошин.

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5 мая спикер "Хортицы" Волошин сообщил, что Россия сосредоточила возле Временного Яра до 25 000 военных.

7 мая ВСУ опровергли, что якобы взорвали мост в районе Временного Яра.

9 мая глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил , что если оккупантам удастся захватить Времен Яр, они продолжат продвигаться вглубь Украины.

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