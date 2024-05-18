Напередодні російська армія за допомогою великої кількості техніки намагалася штурмувати місто Часів Яр в Донецькій області. Але Сили оборони відбили ворожий штурм. Відео бою опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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"17 травня ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом. Для атаки росіяни залучили аж 20 одиниць техніки. Воїни підрозділів активних дій Kraken, "Артан" та Міжнародного легіону ГУР МО зірвали зухвалий намір ворога – спалили бронетехніку й розбили ворожі лави", – зазначили у розвідці.

В ГУР наголосили, що Часів Яр залишається під контролем Сил оборони, а в місті немає жодного окупанта.

5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.

9 травня очільник Донецької ОВА Філашкін заявив, що якщо окупантам вдасться захопити Часів Яр, вони продовжать просуватися вглиб України.

14 травня Волошин проінформував, що росіяни шукають слабкі місця в обороні Часового Яру: кидають на штурми мобілізованих та колишніх в'язнів, водночас техніку бережуть більше, аніж піхоту.

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