Збройні Сили України відбили штурм міста Часів Яр Донецької області й знищили понад 20 одиниць бронетехніки окупантів. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент Володимир Зеленський.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, бої відбуваються не лише в Харківській області, але й на Краматорському, Покровському, Курахівському та південних напрямках.

"Всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці", – заявив Зеленський.

5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.

9 травня очільник Донецької ОВА Філашкін заявив, що якщо окупантам вдасться захопити Часів Яр, вони продовжать просуватися вглиб України.

14 травня Волошин проінформував, що росіяни шукають слабкі місця в обороні Часового Яру: кидають на штурми мобілізованих та колишніх в'язнів, водночас техніку бережуть більше, аніж піхоту.

Читайте також: Російська армія посилено атакує Часів Яр, Сили оборони відтісняють ворога – речник ЗСУ