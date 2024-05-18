Вооруженные Силы Украины отразили штурм города Часов Яр Донецкой области и уничтожили более 20 единиц бронетехники оккупантов. Об этом во время вечернего видеообращения сообщил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, бои проходят не только в Харьковской области, но и на Краматорском, Покровском, Кураховском и южных направлениях.

"Повсюду, где сложно, наши силы дают достойный отпор оккупанту. В частности, особенно и отдельно благодарю ребят, отбивших российский штурм Часова Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. Молодцы, ребята", — заявил Зеленский.

5 мая спикер "Хортицы" Волошин сообщил, что Россия сосредоточила возле Часова Яра до 25 000 военных.

9 мая глава Донецкой ОВА Филашкин заявил, что если оккупантам удастся захватить Часов Яр, они продолжат продвигаться вглубь Украины.

14 мая Волошин проинформировал, что россияне ищут слабые места в обороне Часова Яра: бросают на штурмы мобилизованных и бывших заключенных, при этом технику берегут больше, чем пехоту.

Читайте также: Российская армия усиленно атакует Часов Яр, Силы обороны оттесняют врага – спикер ВСУ