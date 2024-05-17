Российская армия усиленно атакует Часов Яр, Силы обороны оттесняют врага – спикер ВСУ

По его данным, российская армия активно бьет артиллерией и применяет дроны в окрестностях Часова Яра

Российский военный. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российские военные усиленно атакуют в направлении Часового Яра, однако украинские Силы обороны делают все возможное, чтобы оттеснить российских оккупантов. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По данным Волошина, Часов Яр подвергается авиационным ударам, враг не оставляет попыток завладеть городом и продолжает наступательные действия восточнее города. Также российская армия активно бьет артиллерией и применяет дроны в окрестностях Часова Яра.

Карта: Deepstate

Представитель ОСГВ "Хортица" рассказал, что на Краматорском направлении украинские воины отбили 22 атаки, враг проводил штурмовые действия вблизи Клищеевки, Андреевки и Бахмута. Также российская армия ведет боевые действия в направлениях Берховка-Калиновка, Бахмут-Клищеевка. Ситуация контролируемая.

В то же время он отметил, что Силы обороны проводят контратаки с целью улучшения тактического положения на отдельных участках.

5 мая спикер "Хортицы" Волошин сообщил, что Россия сосредоточила возле Часова Яра до 25 000 военных.

7 мая ВСУ опровергли, что якобы взорвали мост в районе Часова Яра.

9 мая глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что если оккупантам удастся захватить Часов Яр, они продолжат продвигаться вглубь Украины.

14 мая Волошин проинформировал, что россияне ищут слабые места в обороне Часова Яра: бросает на штурмы мобилизованных и бывших узников, в то же время технику бережет больше, чем пехоту. Однако россияне пока не смогли пересечь канал "Северский Донец-Донбасс".

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