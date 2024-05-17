Сырский: Россия расширила зону активных боевых действий на 70 км

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Россия расширила зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить Силы обороны задействовать резервные бригады. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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Он рассказал, что несколько дней подряд работает в частях, ведущих боевые действия в Харьковской области.

По словам главкома, основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ. С этой целью россияне усилили оперативно-тактическую группировку войск "Север", в состав которой вошли боевые части шестой армии, 11 и 44 армейских корпусов.

"Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако ему не удалось прорвать нашу оборону. Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится", — подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий отметил, что Силы обороны должны не допустить дальнейшего продвижения войск РФ удержанием занимаемых позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков, а также нанести врагу максимальные потери и создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения

16 мая Генштаб ВСУ отметил , что Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

Глава МВД написал , что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских жителей.

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