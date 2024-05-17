Сирський: Росія розширила зону активних бойових дій на 70 км

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Росія розширила зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити Сили оборони залучити резервні бригади. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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Він розповів, що декілька днів поспіль працює у частинах, які ведуть бойові дії в Харківській області.

За словами головкома, основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча – Липці та на захопленні Вовчанська з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил ЗСУ. З цією метою росіяни посилили оперативно-тактичне угруповання військ "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини шостої армії, 11 та 44 армійських корпусів.

"Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім, ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої й ворог до цього готується", – наголосив Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що Сили оборони повинні не допустити подальшого просування військ РФ утриманням займаних позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії й танків, а також завдати ворогу максимальних втрат та створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи

16 травня Генштаб ЗСУ зазначив , що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.

Очільник МВС написав , що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців.

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