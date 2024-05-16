Захисники зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у Вовчанську – Генштаб
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міську забудову Вовчанська Харківської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом з початку наступальних дій окупантів на Харківщині з 10 травня українські захисники рішучими діями примусили загарбників "значно знизити активність", зазначає відомство.

"Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися – зірвано", – повідомляє Генштаб.

З початку доби українські підрозділи у Вовчанську продовжують виконувати бойові завдання у межах міської забудови у північній частині населеного пункту, а також тримають росіян під вогневим контролем, акцентують військові.

Тривають відповідні дії, ситуація контрольована, підсумовує військове відомство.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

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  • У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

  • 14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти. Ввечері у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.

  • 15 травня Генштаб повідомив, що війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, а Сили оборони прочісують околиці міста. 16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

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