Захисники зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у Вовчанську – Генштаб

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міську забудову Вовчанська Харківської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загалом з початку наступальних дій окупантів на Харківщині з 10 травня українські захисники рішучими діями примусили загарбників "значно знизити активність", зазначає відомство.

"Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися – зірвано", – повідомляє Генштаб.

З початку доби українські підрозділи у Вовчанську продовжують виконувати бойові завдання у межах міської забудови у північній частині населеного пункту, а також тримають росіян під вогневим контролем, акцентують військові.

Тривають відповідні дії, ситуація контрольована, підсумовує військове відомство.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

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У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти. Ввечері у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.

15 травня Генштаб повідомив, що війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, а Сили оборони прочісують околиці міста. 16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

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