Харківщина. Буданов: Окупанти заблоковані, Сили оборони намагаються вибити їх
У Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти. Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"<...> Противник вже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти, триває операція Сил оборони України з подальшої стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави. Ситуація не є якоюсь катастрофічною. Не треба панікувати. Головна мета РФ в цій операції – це в принципі інформаційна операція, щоб створити хаос. Для того, щоб змусити наші угруповання відходити в східних напрямках. Але цього немає", – розповів він.
За словами Буданова, загалом на Харківщині триває активна фаза російської прикордонної операції, в якій ворог не має конкретних успіхів.
Водночас він наголосив, що ситуація напружена і може дуже швидко змінюватися.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".
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