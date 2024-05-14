Харківщина. Буданов: Окупанти заблоковані, Сили оборони намагаються вибити їх

Начальник ГУР заявив, що ситуація є напруженою і може змінюватися у будь-який момент

Фото: Генштаб ЗСУ

У Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти. Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"<...> Противник вже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти, триває операція Сил оборони України з подальшої стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави. Ситуація не є якоюсь катастрофічною. Не треба панікувати. Головна мета РФ в цій операції – це в принципі інформаційна операція, щоб створити хаос. Для того, щоб змусити наші угруповання відходити в східних напрямках. Але цього немає", – розповів він.

За словами Буданова, загалом на Харківщині триває активна фаза російської прикордонної операції, в якій ворог не має конкретних успіхів.

Водночас він наголосив, що ситуація напружена і може дуже швидко змінюватися.

Мапа: DeepState

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".

Читайте також: Пентагон: Наступ росіян на Харківщину не був чимось несподіваним