Пентагон: Наступ росіян на Харківщину не був чимось несподіваним

Сабріна Сінгх заявила, що через затримки з допомогою Україні росіяни отримали "прикрі переваги" на полі бою

Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

Наступ російських окупаційних сил на Харківську область не був неочікуваним як для України, так і для США. Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

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"Росія почала наступ у Харківській області. Це не було чимось несподіваним, це те, чого очікували й українці. Ми знаємо, що росіяни посилили деякі з тих прикордонних обстрілів. І, швидше за все, найближчими тижнями вони збільшать їх кількість", – сказала вона.

Саме тому американські союзники роблять усе для того, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для боротьби з окупантом, додала Сінгх.

Речниця Міноборони США визнала, що через затримки з допомогою Україні російські військові отримали "прикрі переваги" на полі бою.

"Вони [українці] постраждали від цього. І ми бачили, як вони втратили частину території на користь росіян. Але, безумовно, ми віримо, що вони досягнуть успіху", – заявила вона.

20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський президент.

Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. Уже 10 травня США повідомили про пакет допомоги на $400 млн.

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