Пентагон: Наступ росіян на Харківщину не був чимось несподіваним
Наступ російських окупаційних сил на Харківську область не був неочікуваним як для України, так і для США. Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.
"Росія почала наступ у Харківській області. Це не було чимось несподіваним, це те, чого очікували й українці. Ми знаємо, що росіяни посилили деякі з тих прикордонних обстрілів. І, швидше за все, найближчими тижнями вони збільшать їх кількість", – сказала вона.
Саме тому американські союзники роблять усе для того, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для боротьби з окупантом, додала Сінгх.
Речниця Міноборони США визнала, що через затримки з допомогою Україні російські військові отримали "прикрі переваги" на полі бою.
"Вони [українці] постраждали від цього. І ми бачили, як вони втратили частину території на користь росіян. Але, безумовно, ми віримо, що вони досягнуть успіху", – заявила вона.
- 20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський президент.
- Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. Уже 10 травня США повідомили про пакет допомоги на $400 млн.
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